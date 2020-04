Empresa de armazenagem e processamento de café é tomada por incêndio em Elói Mendes

Neste sábado (4), a empresa de armazenagem e processamento de café “Armazéns Gerais Carapina Ltda”, pegou fogo por volta das 19h, em Elói Mendes. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas só foram controladas às 23h45, quase cinco horas após o início.

Oito militares chegaram ao local no momento em que uma equipe de brigadistas da empresa iniciaram os primeiros procedimentos a fim de conter as chamas. Máquinas da empresa e parceiros foram utilizadas para retirada da carga de combustível do local, para evitar explosões, e para aplicação de terra sobre o incêndio, melhorando, assim, o abafamento.