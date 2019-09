Em menos de 24 horas, sete pessoas morrem em acidentes na região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em menos de 24 horas, pelo menos quatro acidentes graves foram registrados em estradas do Sul de Minas. Ao todo, sete pessoas morreram e outras ainda ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Entre Alfenas e Paraguaçu, quatro pessoas morreram carbonizadas após batida entre um carro e dois caminhões.

Alfenas/Paraguaçu

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão com botijões de gás, um caminhão tanque, carregado com combustíveis, e um carro, na BR-491, entre Alfenas e Paraguaçu. A batida aconteceu nesta quarta-feira (11), por volta das 15h30. Três corpos foram encontrados carbonizados no local, um dentro do carro e dois próximos de onde aconteceu a batida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos caminhões colidiu frontalmente com o carro e explodiu. O outro caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e também se envolveu no acidente. O SAMU e o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Varginha foram acionados.

No Celta estavam três pessoas, entre eles, o motorista Pedro Augusto Ferreira Morais, de 22 anos, que morreu na hora. Ele era morador de Alfenas, onde estudava Direito, na Unifenas. Uma das passageiras, uma mulher, foi encaminhada ao hospital Alzira Velano, em Alfenas, onde ficou em observação durante a noite e foi submetida a exames. Ela recebeu alta na manhã desta quinta-feira (12). O outro ocupante do carro sofreu apenas ferimentos leves e também foi encaminhado ao Hospital de Alfenas. No caminhão tanque, com placas do Rio de Janeiro, haviam duas pessoas. Uma delas também morreu na hora, carbonizada, enquanto a outra foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros em estado grave ao Hospital Bom Pastor, em Varginha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira. Nenhuma das vítimas ainda foi identificada até a publicação desta reportagem. No outro caminhão, carregado com botijões, Renato Henrique Ferreira, de 36 anos, morador de Alfenas, também morreu carbonizado. Os veículos foram retirados da pista no início da noite de quarta-feira e o trânsito ficou impedido no local nos dois sentidos. Alfenas/Machado

Na manhã de quinta-feira (12), um grave acidente na MG-179, entre Alfenas e Machado, deixou uma pessoa morta e duas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo Fiat Pálio, cor prata, bateu de frente com uma Van que seguia em sentido contrário.

O motorista do carro morreu no local. O motorista da Van e o passageiro do Pálio foram socorridas pelo SAMU para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, apenas com ferimentos leves.

Botelhos

Um homem morreu após um acidente entre uma moto e um tratos na MG-880, em Botelhos. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu três horas depois do acidente citado acima entre Alfenas e Machado. O motociclista morreu na hora.

Alterosa

Por volta das 21h desta quarta-feira (11), um motociclista morreu após um grave acidente na MG 184, em Alterosa. Willian Faria de Oliveira, de 27 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da PM, o motociclista tentava realizar uma manobra brusca para adentrar numa estrada de terra, quando colidiu na lateral de uma camionete. Ele foi arremessado ao solo, e acabou sendo atropelado por outro veículo que vinha atrás.

A PM compareceu ao local, acionou o socorro e isolou a pista. O trânsito ficou impedido nos dois sentidos até a remoção da vítima e dos veículos.

Redação CSul – Iago Almeida / Fontes: Minas Acontece e Varginha 24H / Foto destaque: Redes Sociais