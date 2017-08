Em menos de 12 horas três pessoas morrem em acidentes de trânsito no Sul de Minas

Pelo menos três pessoas morreram em acidentes de trânsito no Sul de Minas em menos de 12h, entre a noite de sexta-feira (26) e a manhã deste sábado (27). As vítimas foram dois homens, na BR-381, a Rodovia Fernão Dias, e uma mulher, dentro de Alfenas (MG).

A mulher, identificada como Tassiane Alves Gonçalves Vasconcelos, de 28 anos, estava em uma moto quando bateu na lateral de uma caminhonete no cruzamento da Rua Gabriel Moura Leite com a avenida São José. Segundo a Polícia Militar, o motorista disse que havia parado no cruzamento para cruzar a avenida quando o acidente aconteceu.

O motorista fez o teste do bafômetro, onde foi constatado que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas. Ele teve ferimentos leves. A mulher morreu no local.

E também na BR-381, mas em Pouso Alegre (MG), um homem de 33 anos morreu após bater com o carro na traseira de um caminhão na madrugada deste sábado. A perícia da Polícia Civil foi acionada para identificar as causas do acidente. O condutor do caminhão não se feriu.

Fonte: G1 Sul de Minas