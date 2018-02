Um macaco foi encontrado morto na cidade de Carmo da Cachoeira, no Sul de MG, nesta terça-feira (13). Segundo a Secretaria Municipal, o primata estava no Morro do Trigueirinho. Após acharem o animal, amostras foram colhidas e enviadas para análise e verificação se há ou não febre amarela.

A vacinação será intensificada pela prefeitura ao redor do local em que o primata foi encontrado.

Foto: Reprodução