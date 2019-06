Educação ambiental marca Dia Mundial do Meio Ambiente no Sul de Minas

Ações contaram com a participação de alunos da rede pública de ensino de Bueno Brandão, Itajubá, Lavras, São Tiago, São Sebastião do Paraíso e Varginha

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) programou diversas ações de conscientização em todo o estado. Na região Sul de Minas Gerais, ocorreram visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) e aos mananciais que abastecem os municípios, além de palestras, blitz educativa e entrega de Selo Chuá para uma escola.

Comunidade mobilizada, natureza bem cuidada

Em Bueno Brandão, a Copasa realizou um diálogo interativo com a comunidade na 6ª edição da Ecofest, no dia 2 de junho. O evento, que tem temática ecológica, contou com caminhadas, palestras, exposições, filmes, gincanas, apresentações artísticas e atividades relacionadas ao bem-estar físico e mental. Também foram distribuídas mudas nativas para promover o compromisso da comunidade com o meio ambiente.

Cerca de 50 alunos da Escola Municipal Mateus Tavares, de Varginha, realizaram na manhã do dia 5/6, uma visita ao local onde eles próprios plantaram 150 mudas nativas, em fevereiro deste ano. Para Inês Massa, gerente da Copasa no Distrito Regional de Varginha, a participação em ações como essa é fundamental para a construção de gerações mais conscientes. “O plantio de mudas é um ótimo incentivo à comunidade escolar, auxiliando as crianças com informações importantes sobre a conscientização e os cuidados com o meio ambiente”, ressaltou.

Na manhã da última quinta-feira (6/6), alunos da Escola Municipal Coronel Gaspar, de Pedralva, visitaram uma ETA, em Itajubá. Durante a visita, os alunos conheceram os processos realizados para o tratamento. Aderilson Soares, técnico do Setor de Atuação Socioambiental da Copasa em Pouso Alegre, comentou a visita dos estudantes: “Pudemos compartilhar com os alunos como ocorre todo o processo de tratamento de água. Esclarecemos dúvidas, proporcionando um momento de conscientização ambiental”, escolar”, destacou.

Entre 3 e 5 de junho, foram realizadas diversas ações em São Tiago. Cerca de 1.500 alunos da Escola Municipal José Aldo dos Santos e das escolas estaduais José Henrique Pereira e Afonso Pena Junior, participaram de uma oficina educativa, realizada em parceria com a Prefeitura. As atividades – palestras, gincanas e exposições – ocorreram no centro da cidade. Houve também visita ao cercamento da nascente do Ribeirão Sujo e o plantio de 40 mudas nativas pelos alunos da Escola Estadual Afonso Pena, no entorno do Campo de Futebol Tupinambás.

Em Lavras, entre 5 e 8 de junho, em uma parceria entre Copasa, Polícia Militar e Polícia Militar do Meio Ambiente, foram realizadas blitz educativas na Rodovia Agnésio Carvalho de Souza. Durante as abordagens, foram distribuídos aos motoristas panfletos educativos e cerca de 50 mudas nativas.

Escola Amiga do Meio Ambiente

Após concluir todas as etapas do Programa Chuá Socioambiental, a Escola Municipal Ibrantina Amaral, de São Sebastião do Paraíso, recebeu da Copasa o Selo Chuá: Escola Amiga do Meio Ambiente. Cerca de 150 alunos participaram da cerimônia realizada na sede do Distrito Regional da Copasa. O programa Chuá Socioambiental busca promover atividades de sustentabilidade alinhadas à conscientização sobre a importância da preservação e cuidados com o meio ambiente.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Copasa / Foto: Ilustrativa – Eduardo Franco