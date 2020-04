Drogas, munições e mais de R$11 mil são apreendidos em Campanha e Três Corações

Na segunda ação, na madrugada desta quarta-feira, a polícia prendeu dois homens em um sítio próximo à BR-381, em Campanha. Três pedaços grandes de cocaína, uma porção de crack, mais de R$ 11 mil em dinheiro, nove munições calibre 38, 32 munições calibre 380 e um carregador de pistola calibre 380 foram apreendidos em um dos quartos do sítio.

Na cozinha, os policiais encontraram uma balança e um cofre com mais de R$ 87. Dois veículos que estavam no local no momento da operação também foram apreendidos. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia.

Fotos: PM