Dois mortos nas últimas 24h em acidentes na BR-491

Duas pessoas morreram em acidentes de motos na BR-491 nas últimas 24h. Em Guaxupé, um homem de 31 anos morreu após bater em um caminhão, e em Guaranésia, um jovem também bateu em um caminhão, durante uma ultrapassagem, e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem de 31 anos bateu a motocicleta na traseira de um caminhão estacionado por volta de 8h desta quarta-feira (5). O caminhão pertence a uma empresa que presta serviços terceirizados para a Cemig e fazia troca da iluminação da rodovia, no km 76.

Os policiais acreditam que o sol ofuscou a visão do motociclista, o que impediu que ele visse o caminhão e se desviasse a tempo. O motociclista morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

Já em Guaranésia, o acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (4) no km 67 da BR-491. Segundo a PMR, o jovem de 22 anos bateu na lateral de um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem em local irregular, logo após uma curva.

Wellington Antônio de Paula seguia sentido Guaranésia para Mococa (SP). O jovem morreu no local do acidente. O enterro será ao meio-dia desta quarta-feira (5) no Cemitério Municipal de Guaranésia.