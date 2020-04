Dois homens são presos com 164 pedras de crack e 260 buchas de maconha, em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta das 09h35 desta quarta-feira (8), a Polícia Militar recebeu denúncia de que dois indivíduos, um conhecido por “Zizi” de 24 anos e outro chamado de “Budi” de 18 anos, ambos já conhecidos do meio policial, estariam escondendo drogas num cafezal que fica nos fundos do bairro Santa Edwiges em Três Pontas.

Foi iniciado o rastreamento, sendo os autores localizados na esquina da Rua Doutor Carvalho de Mendonça com a Rua Maranhão, cada um com uma sacola plástica, tendo se separado e o autor “Budi” correu de volta ao interior do bairro e o autor “Zizi” tentou fugir em sua bicicleta, mas foi abordado e encontrado dentro da sacola que carregava, uma faca com resquícios de maconha, um aparelho celular e um tablete prensado de maconha. Sendo então preso em flagrante.

A guarnição policial foi até a casa do autor “Budi” que fica ao lado de uma creche, de um campo de futebol e de uma quadra poliesportiva. Ele que já no trajeto fez várias ligações para o número celular do autor já preso. A sua avó franqueou a entrada na casa e em seu quarto foi localizada uma mochila com 14 buchas de maconha, 16 pedras de crack embaladas em forma de corrente e uma anotação da movimentação do tráfico.

Nesse mesmo instante, outra guarnição policial que estava em rastreamento, abordou o autor na Rua Paraíba, tendo jogado a sacola no quintal de uma casa ao perceber a inevitável abordagem. Ela foi arrecadada estando com 148 pedras de crack, também embaladas em forma de corrente, prontas para a venda. O autor foi então preso.

A equipe policial se deslocou até o cafezal indicado na denúncia, onde seguindo os rastros deixados pela bicicleta utilizada pelos autores, após intensa busca, foi encontrada enterrada uma sacola plástica com 246 buchas de maconha, uma pedra bruta de crack, um invólucro plástico com resquícios da mesma droga e vários micros tubos vazios.

Toda a droga, materiais, aparelhos celulares e anotação de tráfico foram apreendidos e encaminhados junto com os autores para a delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça.

Fonte e fotos: PM