Dois casos de coronavírus são confirmados pela SES-MG em Pouso Alegre

Nesta quinta-feira (2), mais dois casos do novo coronavírus foram confirmados na região. A SES-MG confirmou outros dois casos em Pouso Alegre, a cidade tem o maior número de casos confirmados da doença no Sul de Minas. Agora, no Estado são 11 casos confirmados. O caso já confirmado pela prefeitura de Toledo ainda não entrou na lista da SES-MG.