Diocese da Campanha prepara celebração do Pentecostes Diocesano em Três Corações

A Solenidade de Pentecostes é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. A festa se dá após a Ressurreição, quando Jesus apareceu aos Seus discípulos, soprou sobre eles e lhes concedeu o dom do Espírito Santo. Antes de subir ao Céu, recomendou-lhes permanecerem em oração, aguardando o dom do Alto, o novo Consolador, Advogado e Defensor. A partir daí, a festa do Espírito Santo começou a ser celebrada como o dia de Pentecostes, que derrama o Espírito sobre a Igreja, conduzindo-a a viver de forma divina as realidades humanas. Seus dons são Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus.

A RCC – Renovação Carismática Católica é um processo de reavivamento espiritual desencadeado por Cristo pela ação do Espírito Santo dentro da Sua Igreja, dirigido a todos, levando-os a entregar-se totalmente à gloria de Deus e à salvação dos homens com tudo o que isto implica. A Diocese de Campanha, como espiritualidade católica, tem como finalidade principal, provocar um processo dinâmico e contínuo de renovação interior da vida cristã, e que a partir de dentro, renova e envolve toda a vida exterior de relacionamento com os irmãos, consigo e com Deus.

No domingo, 27 de Maio, acontece no Parque Dondinho, em Três Corações, o 29º Pentecostes Diocesano, com o tema “Necessário voz é nascer de novo” (Jo 3,7b). Esse ano o evento conta com a presença do pregador da Canção Nova, Fábio Lira, que realizará duas pregações. Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo da Diocese de Campanha, celebrará a Santa Missa encerrando o dia.

A entrada é solidária: 1kg de alimento não perecível.

07:00 hs – Abertura dos portões

07:50 hs – Início e recados

08:00 hs – Animação

08:30 hs – Entrada de Nossa Senhora

08:45 hs – Momento Mariano

09:00 hs – Primeira Pregação

“Eis que estou à porta e bato” (Ap 3,20)( Fábio Lira/ Comunidade Canção Nova).

10:00 hs – Oração

10:30 hs – Adoração e Translado com o Santíssimo.

11:50 hs – Testemunhos

12:00 hs – Almoço

13:30 hs – Animação (Flash Mob)

14:00 hs – Segunda Pregação

“É necessário nascer de novo” (Jo 3, 7b) ( Fábio Lira / Comunidade Canção Nova).

15:00 hs – Oração

15:30 hs – Preparação para a Santa Missa

16:00 hs – Santa Missa

Depois da Missa – Encerramento.

A Renovação Carismática Católica teve início no território diocesano de Campanha, na cidade de São Lourenço, no ano de 1972. Frei Felipe Gabriel Alvez (OFM de São Lourenço) dirigiu, juntamente com fies, o primeiro Grupo de Oração na Cripta da Matriz da cidade, que acontecia aos domingos às 06h. A partir daí, cidades vizinhas se deslocavam até São Lourenço para participarem do momento de oração.

Em março de 1974 é formada a comissão de coordenadores da RCC de São Lourenço com Frei Felipe, Edgar, Soninha, José Arnaldo, José Renato e Ronaldo Guida.

A partir daí, várias cidades da diocese, vendo o fervor e animação de fiéis de São Lourenço, iniciaram os trabalhos da RCC em suas paróquias. Retiros, encontros, grupos e demais atividades começaram a surgir e agraciar o povo diocesano.

Em maio de 1979, Dom Antônio de Miranda, Bispo Diocesano da época, autorizou a formação de uma “Comunidade Diocesana de R.C.C” e sob a direção espiritual de Padre Pedro Paulo dos Santos, uma equipe iniciou seus trabalhos.

Críticas de alguns, até mesmo de sacerdotes, fizeram Pe. Pepê publicar um artigo explicando o sentido da Renovação Carismática. Em um trecho, ele cita que “que muitos irmãos participam de uma experiência de oração e voltam tão felizes que até colocam em risco a validade de um trabalho sério. Sim, pensam que somente o seu jeito de rezar é valido. Pensam que apenas quem

participou desses “Cursos” está renovado. Isso além de mentira, é um perigo e provocam muitas vezes, a divisão na comunidade. Solicitamos prudência para que não sejamos um motivo de divisão mas de soma em nossas comunidades paroquiais”, enfatizou o diretor espiritual.

Em 1981 se iniciaram as Experiências de Oração no setor leste na cidade de Aiuruoca. Em 1982, a RCC já atingia 40 paróquias da diocese.

Em 14 de maio de 1989 foi realizado o 1º Pentecostes Diocesano com o tema “Vinde e Vede”, no Ginásio ‘Fuadão’ de Campanha, com a presença de 3.000 pessoas, de toda a diocese.

Em 1997 foram cadastrados na Diocese da Campanha, 52 ministérios de música pela secretaria DAVI, através da RCC.

Em 2003 a estrutura da diocese criou Núcleos e Secretarias para Ministérios e orientação espiritual que passou a ser exercida pelo vigário nomeado pelo Pároco de cada paróquia.

No ano de 2014, Padre José Honório Ramos , natural da cidade de Serranos, tornou-se Assessor e Diretor Espiritual da RCC, onde até hoje trabalha pelo crescimento e fortalecimento do carisma nas cidades e paróquias da diocese.

A Renovação Carismática Católica já existia na Diocese da Campanha desde 1972, porém a primeira comemoração Diocesana com a presença de fiéis de todas as cidades, mais padres e bispo, aconteceu no Ginásio Fuadão, em Campanha, no dia 14 de maio de 1989.

Depois de meses de oração, organização, divisão de tarefas e serviços a Equipe diocesana sob a orientação espiritual do Pe. Pedro Paulo dos Santos (Pe. Pepê) as portas do ginásio foram abertas para o povo sedento da Água Viva às 7:00 hs., que ficou lotado com a c.

O tema pintado pela artista plástica, Irmã Rosa Amélia Tavares, em painel gigante sob o altar dizia: “VINDE E VEDE”. Um convite para todos experimentarem da promessa de Jesus.

O dia foi animado pelo Ministério de Música de São Lourenço, que contou com a presença de cantores profissionais que gravaram o CD de músicas compostas pelo Pe. Pepê e também sacerdotes cantores de nossa Diocese: Pe.Benedito Domingues de Paula (Mons. Ditinho de Lambari).

Durante todo o dia, numa capela montada nas dependências do Ginásio, equipes se revezavam na intercessão e atendimento de oração por cura e libertação.

Diante de um povo alegre e orante, aconteciam as palestras dos padres: Pe. Tomé, hoje Bispo Dom Tomé da Diocese de São José do Rio Preto/SP, Pe. Paulo Cesar de Oliveira, e testemunho do jovem ex-usuário de drogas de Belo Horizonte que emocionou a todos os presentes e momentos fortes de oração dirigidos pela Equipe de servos de Passa Quatro e Pe. Pepê.

A participação era total. Nas paredes se viam faixas e cartazes dizendo da presença das caravanas .

Olhando para cima se viam línguas de fogo e pombas que sobrevoavam o ginásio num lindo colorido.

As 16:00 hs aconteceu o momento maior. A celebração da Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo Diocesano Dom Aloísio Roque Opermann e demais sacerdotes presentes: Pe. Fuad Lage, Pe. Ivo Souza Bustamante, Pe. Afonso Henrique, Pe. Pedro Paulo dos Santos, Irmão Paulo de Campanha, O vigário de Campanha, Pe. Fuad Lage estava em estado de jubilo de alegria.

Os frutos deste primeiro Pentecostes Diocesano foram 100 por 1 como no Evangelho. A RCC se espalhou como fogo em palha seca. Grupos de Oração surgiam nas Igrejas, capelas e até zona rural. O clero até então pouco cético, se abriu para colher e orientar em suas paróquias, os muitos grupos que surgiram.

Já se passaram 29 anos, e a Promessa cumprida se atualiza a cada ano no Pentecostes Diocesano celebrado em Três Corações.

Padre José Honório Arantes Ramos

Vigário Paroquial em Três Corações

Padre José Honório Arantes Ramos, 34 anos, natural de Serranos-MG, foi ordenado sacerdote no dia 07 de fevereiro de 2015, em Serranos. Desde sua ordenação, realiza trabalho como Vigário na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Três Corações. É Assessor Diocesano e Diretor Espiritual da RCC da diocese da Campanha desde 2014.

Seu lema de ordenação é “Seduziste-me Senhor, e deixe-me seduzir, fostes mais forte, tiveste mais poder” – Jr 20,7.

Padre José Honório foi entrevistado pelo redator do CSul, Iago Almeida, confira:

O que é a RCC e o que ela representa na vida dos católicos?

“Renovação Carismática Católica (RCC). É um movimento presente na vida da Igreja. Representa uma grande oportunidade da manifestação de Deus no coração das pessoas. Muitos de nossos católicos seguem as pegadas do Mestre Jesus por meio deste movimento”.

Como a coordenação da RCC da Diocese busca trabalhar para o crescimento da fé nas paróquias?

“A Coordenação da RCC é formada pelo Conselho Diocesano. O qual é composto por representantes de toda a nossa Diocese. Esse Conselho em sintonia com a RCC Brasil e estadual, a partir de seus diretórios e documentos, orientam as ações nas Dioceses. E não é diferente conosco. Estamos em sintonia e em comunhão com todas as orientações do Movimento como também, de nossa Igreja. Com todas essas orientações, chegamos até os grupos de oração em nossas paróquias presentes em toda a nossa Diocese. Trabalhos com a formação de nossos servos, o incentivo para que todos e cada um, a partir de sua fé, possam verdadeiramente serem Igreja e viver em comunidade”.

O que o senhor espera atingir e conquistar para a Diocese como diretor espiritual e assessor diocesano da RCC?

“A missão da condução espiritual e assessoria diocesana é algo muito nobre e necessário. Ninguém caminha sozinho. Sem norte, sem direção. É preciso que alguém nos conduza, mostre qual é o melhor caminho a seguir. Caso contrário, qualquer atalho se torna caminho. E isso é perigoso. Ao longo deste tempo que estou caminhando com a RCC é esse meu objetivo: se fazer presente. É a Igreja ao lado e com a RCC Diocesana. Todo e qualquer movimento da Igreja precisa estar sob o olhar de nossa Igreja, que é Mãe e Mestra.

Meu desejo é conquistar mais e mais corações para esse movimento tão importante em nossa caminhada de fé. Nos dias atuais, mais do que nunca, precisamos estreitar nossos laços com Deus, e a RCC é essa grande possibilidade”.

Padre, uma mensagem a todos que irão participar do Pentecostes Diocesano!

“Está chegando o grande dia, 27 de Maio! Dia que o Senhor preparou para nós: Pentecostes Diocesano. Toda a nossa Diocese da Campanha estará reunida, abrindo seus corações ao Espírito Santo. Venha celebrar conosco. Tudo foi pensado com muito carinho e amor. Que este dia, seja um marco em sua vida e história. Que os momentos de orações e pregações seja uma grande oportunidade de conversão e discipulado. E que Deus na sua bondade e misericórdia visite o seu coração”.

