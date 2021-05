Dia dos Namorados: “Para nós essa data é o segundo Natal”, diz lojista de Varginha ao CSul

Conforme pesquisa da Shopee Brasil, intenção de preço médio para a data supera o Dia das Mães. Varginhenses iniciam preparativos para surpreender consumidores.

Redação CSul – Franciele Brígida / Foto Destaque – Getty Images

Com pouco menos de um mês para o Dia dos Namorados, consumidores buscam alternativas para surpreender, enquanto comerciantes se preparam ansiosamente para o dia 12 de junho. Conforme pesquisa realizada pela Shopee Brasil, a celebração dos apaixonados já supera o Dia das Mães, que é a segunda melhor data para o comércio, ficando atrás somente do Natal.

De acordo com os entrevistados, a intenção de preço médio por presente é de R$240, contra R$ 210 no Dia das Mães; 50% pretendem gastar até R$150. Durante a pesquisa, foram consultadas 2.300 pessoas, com idades entre 19 e 55, de todos os estados do país.

Varginha

Em Varginha, o CSul entrou em contato com comerciantes dos principais setores para a data. Segundo eles, a expectativa é boa e as preparações logo devem começar a despontar. Tradicionalmente, no Dia dos Namorados, as rosas são as flores de corte mais procuradas pelo público, segundo a florista Maria Aparecida Silva, os preparativos devem começar logo no dia 1º de junho.

Durante a data, casais também procuram jantar fora e saborear pratos diferenciados. Conforme o chefe André Yuki, as reservas para a data estão altas. Ainda de acordo com Yuki, para a data, um dos pratos mais procurados é a Parmegiana de Filé Mignon, o vinho protagoniza como a bebida ideal para celebrar.

Outro setor de grande procura é o de moda íntima. Ao CSul, a proprietária de uma das principais lojas deste segmento em Varginha, Gabrielle Petrin Fernandes informou que; “Para nós essa data é o segundo Natal. Apesar da pandemia, estamos empenhados com peças exclusivas para a data. No ano passado, não tínhamos grandes expectativas, porém tivemos um bom retorno”.