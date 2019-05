Detentos de unidades do Sul de Minas participam do Festival da Canção Prisional em São Lourenço

O Festival da Canção Prisional (Festipri 2019), Etapa Sul de Minas, será realizado neste sábado (25), com a participação de aproximadamente 50 detentos de seis unidades prisionais daSecretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) e duas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs). As músicas inéditas e de autoria dos presos terão o acompanhamento instrumental de colegas das unidades prisionais.

Serão homenageados com troféus os três primeiros lugares e o melhor intérprete. Os demais concorrentes receberão troféus de participação. Todos serão avaliados nos quesitos letra, música, originalidade e interpretação. A escolha dos vencedores será feita por um júri composto por músicos e representantes de vários setores da sociedade.

Estarão presentes candidatos de unidades prisionais dos seguintes municípios: Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Três Corações e Varginha. A Apac estará representada por presos de Alfenas e Campo Belo.

Etapas

Cerca de 350 presos de 50 unidades da Seap e Apac vão participar das seis etapas do Festipri 2019: Sul, Triângulo, Norte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Região Metropolitana de Belo Horizonte. As próximas fases serão realizadas até o final de agosto em datas a serem divulgadas.