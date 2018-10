Descoberto esconderijo de quadrilha suspeita de ataque a bancos em Paraguaçu

A polícia descobriu durante o último fim de semana, um esconderijo que teria sido usado por bandidos que atacaram três agências bancárias, na semana passada, em Paraguaçu. Duas pessoas foram presas.

O local é um sítio, que fica entre Alterosa e Conceição da Aparecida. De acordo com a Polícia Militar, lá foram encontrados uma espingarda calibre 12 com mira laser, 2 carros blindados, um com placas de Maringá, no Paraná, e o outro com placas de São Paulo, capital. Pedaços de caixas eletrônicos estavam espalhados pelo imóvel.

Lourdes Alves da Silva, de 44 anos, e Onicio Lindolfo Alves, de 48 foram presos. Segundo a polícia, eles são suspeitos de participação na ação criminosa.

Ainda de acordo com a polícia, eles teriam alugado o sítio para servir de base para o grupo de assaltantes.

A polícia segue investigando este caso.

