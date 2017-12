Delegados e funcionários da Polícia Civil são presos em operação contra corrupção e outros crimes no Sul de MG

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, cumpre mandados de prisão, busca e apreensão contra delegados, investigadores, escrivães e advogados na manhã desta terça-feira (19). A operação foi deflagrada em 12 cidades de três estados – Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. No Sul de Minas, são cumpridos mandados de prisão em Pouso Alegre e Passos.