Delegado da Receita Federal de Varginha visita CSul

Michel Lopes Teodoro tomou posse na unidade de Varginha em 14 de agosto último.

Na tarde desta sexta-feira (30), o Csul recebeu a visita do Delegado da Receita Federal de Varginha, Michel Lopes Teodoro, do Chefe do Centro de Atendimento aos Contribuintes, Fernando Alvarenga e da Assessora de Comunicação da Receita Federal de Varginha, Sra. Thaiene Riani.

Michel Teodoro relatou aos diretores do Diário Correio do Sul e jornalistas Antônio Carlos Médes Campos e Guilherme Paiva Campos, a intensificação nas operações da Receita Federal de Varginha, que atende hoje 158 municípios.

Michel tomou posso o último dia 14 de agosto/Foto: Reprodução CSul

Michel também destacou o aumento dos Pontos de Atendimento Virtual- PAV na região, que totalizam 36 municípios. ‘‘ A abertura destes pontos de atendimento é muito importante, pois faz com que moradores de pequenas cidades não tenham que deslocar-se até Varginha, muitas vezes para resolver um pequeno problema que leva dois minutos, e esta pessoa perderia o dia todo por uma operação simples, que hoje é resolvida nesses pontos de atendimento.

Michel Teodoro, que tomou posse na Receita Federal de Varginha em 14 de agosto último, relatou também as ações sociais que a instituição realiza todos os anos, com a destinação de bens apreendidos às instituições filantrópicas de Varginha e Região.

Ainda dentro deste conceito, Michel destacou ação desempenhada pela unidade, que estimula o contribuinte a destinar parte de seu imposto de renda a uma instituição filantrópica, onde não só estará contribuindo com esta instituição, como também com a economia da cidade.

Trajetória de Michel Lopes Teodoro

O auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro, entrou na Receita Federal em 2011. Atuou na fiscalização em Porto Velho – Rondônia, onde também foi delegado. Em 2018, assumiu a Delegacia de Receita Federal em Poços de Caldas, e em 03 de agosto deste ano, foi nomeado Delegado da DRF/Varginha, sendo empossado no dia 14 do mesmo mês, em cerimônia virtual.

Na ocasião, estiveram presentes virtualmente à cerimônia, o Superintendente da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, Mário José Dehon Santhiago São Tiago, o prefeito de Varginha Verdi Lúcio Melo, o ex-delegado de Varginha, auditor-fiscal Alessandro Martins, além diversas autoridades da região.

Em seu discurso, Michel Lopes Teodoro reafirmou seu compromisso com a sociedade e falou sobre repressão ao contrabando e descaminho, educação fiscal, relacionamento institucional, ampliação da rede de atendimento ao contribuinte, e auto-regularização.

“Entre os objetivos que estabeleci ao ser nomeado, está o aumento da presença fiscal na região e o estreitamento dos laços com instituições parceiras para potencializar a missão da Receita Federal, que é exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade.”

Estrutura da Delegacia

Com a publicação do Novo Regimento Interno da Receita Federal em 27 de julho de 2020, a Delegacia da Receita Federal em Varginha teve sua região de atuação ampliada, tornando-se a delegacia regional do Sul de Minas, com 158 municípios e 10 agências vinculadas nos municípios de Alfenas, Campo Belo, Guaxupé, Itajubá, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Lourenço e São Sebastião do Paraíso. Além dessas unidades de atendimento, a Receita Federal está presente em 36 municípios com os Pontos de Atendimento Virtual em parceria com as prefeituras locais, totalizando 49 unidades de atendimento em todo o Sul de Minas