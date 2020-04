Decretos permitem reabertura do comércio em Lavras e Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto Destaque: Reprodução

Decretos assinados no início da semana autorizaram a reabertura do comércio em Lavras e Alfenas. No entanto, comerciantes, proprietários e funcionários irão precisar seguirem uma série de regras.

Alfenas

Em Alfenas, o comércio voltou suas atividades na última quarta-feira (22). No entanto, a liberação da prefeitura veio após várias medidas de segurança impostas.

Dentre as novas medidas estão; intensificação de limpeza, uso de máscaras para proprietários e funcionários dos estabelecimentos, produto de higienização para clientes e distanciamento social.

O comerciante com duas lojas do mesmo ramo também poderá reabrir todas. O horário de funcionamento estabelecido será de segunda a sábado das 9h às 18h.

Atividades físicas por personal trainers e pilates também retornarão. Contudo, o atendimento deverá ser individual, em local ventilado e com uso de álcool em gel, além dos outros cuidados.

Missas e cultos religiosos também foram permitidos desde que não ultrapasse a quantidade de 30 pessoas e que seja celebrados em apenas 40 minutos de duração. Também será necessário uma distante de um metro e meio, de uma pessoa para outra.

Quem descumprir as normas impostas poderá ter o alvará cassado, suspensão ou até mesmo interdição do local.

Lavras

Comércio em Lavras voltará a funcionar após série de medidas visando conter a pandemia do novo coronavírus/Foto: Lavras TV

Em Lavras, o novo decreto assinado pela prefeitura dividiu em áreas o retorno do comércio. Das 8h ás 12h funcionará o estabelecimento voltado para eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, materiais de construção civil, magazines e lojas de departamento. Depois será feito um intervalo de uma hora, às 13h até 18h o comércio retornará com lojas de roupas, calçados, cama, mesma e banho. O comércio na cidade funcionará de segunda a sexta-feira.

Barbearia e salões de beleza poderão retornar com horário de 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para isso, precisará ser feito um controle de clientes, afim de evitar aglomerações. Para todo tipo de comércio será preciso ser disponibilizado álcool em gel 70% para clientes, funcionários e proprietários, além de máscaras.

Postos de combustíveis funcionarão das 6h às 21h, funcionários precisarão usar máscaras, o posto deverá manter rotina de desinfecção usando hipoclorito.

Velórios serão celebrados apenas com cinco mesmo e precisará ser feito um controle de entrada e saída de pessoas. Todos deverão respeitar dois metros de distância, além do uso de máscaras.

Estabelecimentos considerados essenciais poderão funcionar sem restrição de horários. Agências lotéricas, correios e fábricas de montagens especiais também. No entanto, a lotação máxima deverá ser de apenas 30%.

Em agências bancárias apenas dez clientes poderão permanecer apenas dez clientes por vez e em casas lotéricas, cinco. Deverá ser sempre respeitado a distância de dois metros, além do uso de máscaras para clientes e funcionários. Álcool gel na entrada e saída também precisa ser disponibilizado.

Academias, clubes, estúdios de tatuagens, eventos públicos e privados seja em locais fechados ou abertos seguem suspensos por tempo indeterminado.