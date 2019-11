Criminosos explodem agências em Conceição do Rio Verde

Pin Compartilhar 0 Compart.

A madrugada desta quinta-feira (28), foi marcada por pânico, terror e destruição na cidade de Conceição do Rio Verde; Criminosos explodiram duas agências bancárias na cidade.

As explosões começaram por volta das 3h da manhã desta quinta, segundo a Polícia Militar vários homens estavam envolvidos na ação, estipula-se um número de 8 á 15 autores.

Logo após as primeiras explosões moradores começaram a sair na janela, no entanto, se recolheram após serem ameaçados pelos criminosos, a primeira agência a ser explodida pertence ao Banco do Brasil, logo após o ataque veio em agência da Caixa Econômica Federal.

Um homem que passava pelo local foi atingido, segundo informações da PM a vítima estava indo até uma padaria, quando foi baleada por um dos criminosos, o rapaz foi levado até o hospital, e já teve alta.

Os assaltantes fugiram sentido zona rural da cidade, até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Fonte: PMMG

Foto: Reprodução Redes Sociais

