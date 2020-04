Criança tem 70% do corpo queimado após acidente com álcool em Campestre

Um menino de apenas sete anos, teve 70% de seu corpo ferido após um acidente doméstico no último sábado (18). A criança estava com seu primo, de 12 anos, na casa da avó em um sítio localizado em Campestre.

De acordo com o Pronto Socorro da cidade, os dois brincavam próximo ao fogão de lenha, quando um deles teria usado álcool líquido para aumentar as chamas, o fogo atingiu as duas crianças.

Os meninos precisaram ser transferidos ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. A criança de sete anos necessitou ser transferida para Belo Horizonte. O Helicóptero Arcanjo realizou o transporte. Seu estado de saúde é considerado grave.

O mais velho, foi atendido em Alfenas e encaminhado novamente para Santa Casa de Campestre. O menino continua em monitoramento e seu estado de saúde é considerado estável.

