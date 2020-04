Criança de 7 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica em Alfenas

Segundo a assessoria do Hospital Alzira Velano, no último domingo (29) o menino foi internado, às 7h e faleceu nesta terça-feira, às 8h30. A criança estava internada na UTI pediátrica da unidade de saúde.

Conforme a assessoria, a mãe do menino procurou um posto de saúde e o pronto-socorro do hospital.

De acordo com a SES-MG, a cidade tem 330 casos prováveis de dengue. No Sul de Minas, Campo Belo lidera a lista com 1.600 casos prováveis.