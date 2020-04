Coronavírus: Prefeituras do Sul de Minas confirmam 18 novos casos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeituras de várias cidades no Sul de Minas confirmaram casos de coronavírus na região. Pelo menos 18 novos casos foram identificados nas últimas horas.

Cambuí

Cinco pessoas da mesma família foram diagnosticada com Covid-19. De acordo com a prefeitura, eles teriam viajado para São Paulo nas últimas semanas. Todos estão em isolamento social. Na noite da última segunda-feira (6), mais um caso foi confirmado.

Itajubá

A Prefeitura de Itajubá confirmou o primeiro caso de coronavírus no município. O exame foi feito por um laboratório na cidade e agora aguarda o resultado da Funed (Fundação Ezequiel Dias).

Extrema

Em Extrema, a prefeitura confirmou o segundo caso na cidade. Trata-se Um homem de 55 anos, ele está em isolamento social e se encontra bem. Profissionais da saúde acompanham o caso.

Machado

O primeiro caso na cidade foi confirmado pela prefeitura. Conforme informações, haviam três casos suspeitos onde um deu positivo e dois negativos. A identidade não foi revelada.

Botelhos

A prefeitura confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade através de um vídeo feito pelo prefeito Eduardo José Alves de Oliveira. Segundo o mandatário, o paciente que não teve sua identidade revelada, teria ido até a Itália recentemente.

Campo Belo

O segundo caso de Covid-19 no município foi confirmado pela Prefeitura Municipal. A paciente é uma mulher, de 53 anos. Segundo informações da Santa Casa da Cidade, ela trabalhava como babá em São Paulo e ao voltar a cidade apresentou sintomas parecidos ao coronavírus. A mulher será transferida para o leito de isolamento.

Senador Amaral

Quatro casos foram confirmados pela prefeitura. Os pacientes apresentaram sintomas no último dia 26 de Março, onde fizeram exames e tiveram constatados a presença do Covid-19. De acordo com a prefeitura, um dos pacientes está internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e os outros três estão em casa. As identidades não foram reveladas.

Pouso Alegre

A cidade que já tem uma morte por coronavírus, soma agora o oitavo caso confirmado. A informação foi divulgada por um vídeo na página oficial da prefeitura em redes sociais. O paciente não teve detalhes divulgados.

Redação CSul – Alisson Marques