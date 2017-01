Confecções oferecem descontos de até 70% em peças em Juruaia

Lojistas e comerciantes de Juruaia, considerada a “capital da lingerie” do Sul de Minas, iniciou no sábado (14) a mais uma temporada de liquidação com descontos de até 70% nas peças. Nesta 8ª edição da Outlet Juruaia, as confecções apresentam peças com preços que variam de R$ 1,99 a R$ 49,90. Os clientes têm até o dia 31 de janeiro para aproveitar as promoções.

Conjuntos de calcinhas e sutiãs, cuecas, moda praia, fitness, camisolas, pijamas e peças avulsas estarão em liquidação em mais de 30 lojas da cidade. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Juruaia (Aciju), o evento é realizado durante a segunda quinzena de janeiro com o intuito de “queimar” o estoque da coleção primavera/verão e preparar o comércio com as coleções outono/inverno.

“Muitos lojistas vêm de outras cidades da região e até de outros estados, a maioria, aguarda a outlet de janeiro para aproveitar os preços mais baixos e vêm até a cidade conferir as ofertas. Algumas pessoas, aproveitam para comprar peças até mesmo para o carnaval, que já está próximo”, explicou a Tânia Maria Rezende, presidente da Aciju.

Além das promoções, os visitantes também já podem conferir algumas novidades que os lojistas estão preparando para a próxima coleção. Entre as inovações estão biquínis com design e modelos exclusivos e o lançamento de um sutiã que vira blusa. Peças que não fazem parte da outlet, mas que também prometem movimentar a economia local.

“Esperamos um aumento de 10% no público em comparação com janeiro de 2016”, disse Tânia Maria.

A Associação Comercial e Industrial destaca ainda que cada loja participante tem sua grade de promoções e que os descontos variam de acordo com os produtos e critérios de cada lojista.

