Comércio, bares e restaurantes; confira os horários de funcionamento para Natal e Ano Novo

CSul traz “resumão natalino” com todas as informações essenciais para os próximos dias

O Natal chegou e, com ele também chegam as festas de fim de ano. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, os varginhenses devem estar atentos às medidas de prevenção. Vale ressaltar que, em 2020 não haverá a tradicional festa de Réveillon na cidade.

CSul faz “resumão” de tudo que você precisa saber para os próximos dias.

Deixei para a última hora, e agora?

Para quem deixou as compras natalinas para última hora, vale ressaltar que o comércio na cidade estará funcionando até às 22h hoje (23) e até às 18h amanhã (24). Já o Via Café Garden Shopping, estará atendendo até às 23h hoje (23) e até às 18h amanhã (24). No dia 25, o Centro Comercial e o Shopping não estarão funcionando.

Amar é cuidar

Considerando o cenário epidemiológico relacionado a covid-19 e, também, devido à aproximação das festividades de final de ano, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde recomenda que sejam evitadas as confraternizações, devido à maior exposição ao risco de contaminação, ainda que sejam realizadas por pessoas do mesmo convívio social. Face a isso, os protocolos sanitários foram atualizados e estão disponíveis no endereço eletrônico www.varginha.mg.gov.br.

Bares e restaurantes

Segundo o decreto atual, bares, restaurantes e clubes ficam autorizados a funcionar em horário especial (até as 3h da manhã) na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º, seguindo rigorosamente os protocolos de saúde e segurança e também as normas trabalhistas.

Sem a tradicional ‘Festa da Mina’

Ao invés de realizar a queima de fogos apenas no Alto da Vila Paiva, como de costume, o Réveillon deste ano, em Varginha contará com seis pontos da cidade, em bairros com localidade mais altas.

A queima de fogos será silenciosa e os locais não serão divulgados pela prefeitura para que não haja aglomeração.