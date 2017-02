Combate ao Aedes aegypti: Mais uma cidade cancela carnaval

A preocupação por conta da febre amarela já fez com que três municípios do Sul de Minas decidissem cancelar o Carnaval para evitar que o vírus causador da doença se espalhe. Em São Sebastião do Paraíso, a prefeitura decidiu cancelar o carnaval depois que o Levantamento do Índice de Infestação do Mosquito da Dengue (Lira) apontar que o índice de infestação na cidade é de 2,3%, enquanto o ideal para o controle do inseto é de 1%, segundo a própria vigilância. Além da dengue, Chikungunya e Zika, o Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela no meio urbano.

“A Secretaria de Saúde veio achar melhor que não fizéssemos devido à aglomeração de pessoas de outras cidades que poderiam estar vindo aqui e a gente não saberia lidar com um quantitativo de pessoal que pudesse estar às vezes transmitindo a febre amarela, então nós ficamos um pouco receosos e mediante disso achamos melhor não realizar o carnaval de São Sebastião do Paraíso”, disse o coordenador de eventos, Everaldo Barbosa.

O município não tem nenhum caso suspeito, mas é cercado por cidades que são consideradas área de risco ou que tiveram casos da doença, como Delfinópolis (MG) e Batatais, no interior de São Paulo.

“Nós estamos no fluxo dessas cidades, então nossa preocupação é desse pessoal que vai passar o dia numa cidade, vir para Paraíso à noite e trazer de repente o vírus contaminado da febre amarela”, disse a coordenadora de vigilância em saúde, Daniela Cortez Aguiar.

São Sebastião do Paraíso fica a menos de 90 quilômetros de Delfinópolis, onde quatro casos foram confirmados e três pessoas morreram por causa da doença. Além da cidade,Cássia e Delfinópolis também já anunciaram que não vão realizar o Carnaval por conta da febre amarela.

Fonte: G1 Sul de Minas