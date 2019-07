Com risco de desabamentos, moradores devem deixar casas

Situação não é novidade na região central de São Lourenço, problema já tem cerca de três anos

Com riscos de desabamentos parte de uma rua foi interditada em São Lourenço. Moradores de cinco casas tem até hoje (26), para deixar os imóveis. E não é de hoje que isso vem acontecendo, Técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e equipes do Corpo de Bombeiras e da Defesa Civil realizaram vistorias em maio para identificar a razão das rachaduras que apareceram em casas do Centro de São Lourenço.