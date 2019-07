Colisão de carros entre Alfenas e Machado deixa vítima fatal

No início da tarde desta sexta-feira (19), um grave acidente envolveu dois veículos na MG-179, entre as cidades de Alfenas e Machado. O acidente aconteceu no Km 51 da rodovia.

A colisão frontal entre uma Montana Prata e um Hyundai deixou os dois motoristas presos as ferragens.

Até o momento a Polícia confirmou a informação que a placa da Montana é de Carmo do Rio Claro e o motorista que estava no veículo morreu na colisão. Não foi informado a identidade da vítima.

Já na Hyunai Santa Fé com placa de São Paulo, estavam a mãe e a filha, sendo esta uma criança. Elas foram socorridas como vítimas leves. As identidades não foram divulgadas.

O helicóptero Arcanjo do Samu foi acionado para auxiliar no socorro. A pista está interditada no momento.

Até o momento não se tem mais informações sobre o caso.

Fonte: Portal Onda Sul / Fotos: Redes Sociais