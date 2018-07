Colheita de café chega a 50% no Sul de Minas

Cooxupé já atingiu 55,73%e Cocatrel 50%

A safra brasileira de café em 2018 deve atingir recorde de 58 milhões de sacas beneficiadas de 60 kg, o que corresponde a um crescimento de 29,1% em relação à safra passada, que alcançou 44,9 milhões de sacas.

Os números fazem parte do segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em maio. Na pesquisa anterior, de janeiro, a Conab projetava a safra entre 54,44 milhões a 58,51 milhões de sacas de 60 quilos.

De acordo com o estudo, o bom resultado deve-se, entre outros motivos, à bienalidade positiva do arábica e às boas condições climáticas. No último período de alta bienalidade, que ocorreu em 2016, o país teve uma produção de 51,4 milhões de sacas, considerada até então a maior do País e superada pela safra 2018.

O volume total da safra engloba o café arábica e o conilon (robusta). Com relação ao arábica, que corresponde a cerca de 76% da produção total, a safra estimada é de 44,3 milhões de sacas, ou seja, um acréscimo de 29,4%.

O maior estado produtor de café é Minas Gerais, com um total de 30,7 milhões de sacas, das quais 30,4 milhões de arábica e 335,8 mil sacas de conilon.

Sul de Minas

A colheita de café dos cooperados da Cooxupé, Minasul e Cocatrel já atingiu 50%.

Até a última sexta-feira (20), a Cooxupé já havia alcançado 55,73%. A este ano é de receber 5,4 milhões de sacas de 60kg de café de seus cooperados.

O CSul entrou em contato com a Cocatrel (Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas). De acordo com o superintendente, Manoel Rabelo, a cooperativa já colheu 50% de seu café, embora não tenha chegado tudo ao armazém. A expectativa este ano é receber entre 1,5 e 1,7 milhões de sacas de 60kg.

Já a Minasul (Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha), fechou o mês de junho com grande êxito nas vendas de café no mercado externo. Somente no último mês 11.952 sacas foram embarcadas, arredondando o patamar do semestre para 97.336 sacas, ou seja, beirando as 100 mil sacas.

Para os próximos meses, as expectativas também são muito positivas. “Temos a expectativa de comercialização de 25 mil sacas por mês no segundo semestre. Mantendo isso, conseguiremos dobrar o montante atual obtido no primeiro semestre”, informou o trader Artur Ornelas.

Na contramão, os municípios da região de Cabo Verde devem colher menos do que no ano passado, em função de um regime de chuvas irregular.

A expectativa para a colheita que está em andamento é de 500 mil sacas do grão, metade do ciclo passado. “A safra que os demais produtores estão colhendo neste ano nós alcançamos na temporada anterior”, explica o proprietário da Fazenda Passeio, de Monte Belo, Adolfo Henrique Vieira Ferreira.

O proprietário espera colher oito mil sacas nesta safra, 27,2% a menos que em 2017/2018, quando a produção chegou a 11 mil sacas na área de 230 hectares que pertencem à família há quatro gerações e onde se cultivam 17 variedades de café do tipo arábica.

A situação se repete nos municípios de Cabo Verde, Monte Belo, Campestre e Botelhos e destoa do que se vê no restante do Sul de Minas, maior produtor de café arábica do país.

“A safra está muito boa, devido ao clima favorável e à bienalidade positiva [alternância entre safras mais e menos produtivas]. Nós é que estamos na contramão”, afirmou.

A cotação preocupa, mas não desanima a proprietária da Fazenda Capoeira Coffee, de Areado, Marisa Contreras. Ela espera colher quatro mil sacas nos 100 hectares cultivados com as variedades Catuaí, Mundo Novo e Rubi, o que representa 50% superior ao ano passado.

De uma semana para outra, os trabalhos no campo avançaram pouco mais nove percentuais com condições climáticas mais secas favorecendo os trabalhos.

A colheita, no entanto, segue atrasada. Neste período, em 2017, estava em 67,45%. Esse é o ritmo mais lento de colheita desde 2015 e São Paulo continua sendo a região produtora com trabalho mais avançado, a 61,59%.

O Sul de Minas Gerais atingiu 61,30% e o Cerrado Mineiro chegou a 46,04% até o dia 13.

Foto: Grão Gormet