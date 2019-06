Coleta de Lixo Eletrônico do Inatel será realizada em mais 4 cidades da região até o final de agosto

São Lourenço é a próxima cidade a receber a coleta

Em parceria com as prefeituras dos municípios sul-mineiros, o Projeto Cas@ Viva, do Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel, segue com a coleta de lixo eletrônico em mais quatro cidades da região até o final do mês de agosto. A cidade de São Lourenço é a próxima a receber a equipe do Inatel, a coleta está programada para o dia 8 de junho, das 9h às 15h, na Praça Brasil.

Até o momento a passagem da coleta está confirmada nos seguintes municípios:

São Lourenço

Local: Praça Brasil

Data: 8 de junho

Horário: 9h às 15h

Campanha

Local: Praça Dom Ferrão

Data: 28 de junho

Horário: 9h às 15h

Baependi

Local: Praça Monsenhor Marcos

Data: 19 de julho

Horário: 9h às 15h

Camanducaia

Local: Praça Benjamin Guilherme de Macedo

Data: 30 de agosto

Horário: 9h às 15h

O que projeto recebe?

Podem ser destinados para a campanha equipamentos como celulares, telefones fixos, baterias, pilhas/baterias, computadores, copiadoras, carregadores, mouses, televisores/monitores, receptores de tv, câmeras fotográficas, impressoras, aparelhos de DVD/VHS, e demais eletrônicos.

O que a campanha não recolhe?

A campanha não recolhe televisores e monitores de tubos abertos ou quebrados, além de lâmpadas fluorescentes e toners.

O que acontece com o que é recolhido?

Os equipamentos recolhidos são selecionados. Os que estão em bom estado podem ser doados para escolas e entidades assistenciais ou terem as peças reaproveitadas em feiras e eventos de eletrônicos. Os que estão em mau estado são descartados junto a empresas especializadas no descarte correto.

Cidades atendidas em 2019

Em 2019 a coleta de Lixo Eletrônico já passou por Caxambu, Monsenhor Paulo, Boa Esperança, Tocos do Mogi, Machado, Piranguinho, Conceição dos Ouros, Careaçu e Varginha. A expectativa é de que até final de 2019 mais cidades recebam a coleta. Pouso Alegre, por exemplo, recebe a campanha no último quadrimestre do ano.

O Inatel, além das coletas nos municípios, também recolhe durante todo o ano o lixo eletrônico na sede do projeto Cas@ Viva localizada no campus da instituição em Santa Rita do Sapucaí. Os materiais podem ser entregues de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h15 às 16h30, na Avenida João de Camargo, 510.

Mateus Trevine

Fonte: Assessoria Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel / Foto: Divulgação