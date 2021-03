Colégios privados retomam aulas presenciais em Varginha

Alpha, Master e Santos Anjos iniciaram nesta segunda-feira (8), aulas em modelo híbrido.

Redação CSul/Foto: Divulgação Santos Anjos

Três colégios particulares de Varginha retomaram, nesta segunda-feira (8), aulas presenciais no município. Alpha, Master e Santos Anjos iniciaram o modelo híbrido de ensino, ou seja, com 50% dos alunos se revezando em dois grupos há cada semana e na terceira ambos terão aulas de forma remota.

Conforme a Prefeitura de Varginha, para o retorno às aulas presenciais será necessário que toda instituição passe por vistoria e tenha o Alvará Sanitário emitido pelo Vigilância Sanitária. Em contato com o Colégio Alpha, foi informado ao CSul que as aulas iniciaram de forma presencial – em modelo híbrido – nesta segunda-feira, seguindo todas as medidas de prevenção à covid-19.

Por meio de nota, a diretoria do Colégio Santos Anjos informou que recebeu autorização da Vigilância Sanitária após o cumprimento de todas as medidas exigidas. De acordo com a instituição, funcionários e alunos passarão, todos os dias, por postos de higienização e afeição de temperatura. A diretoria, enfatizou, ainda, que os alunos foram realocados na sala de aula respeitando o distanciamento exigido.

Segundo a Diretora Pedagógica do Colégio Santos Anjos, Arlete Ribeiro Ramos Gomes, pais que não se sentirem confortáveis com o retorno presencial, poderão mandar os filhos por meio de ensino remoto, sem nenhum prejuízo acadêmico.

Como fica a Rede municipal?

Segundo a prefeitura, as aulas na rede municipal foram adiadas para o dia 5 de abril, devido à adequações exigidas pela Vigilância Sanitária em prédios das escolas, adequações essas, que ainda não ficaram prontas. Portanto, foi tomada a decisão de adiamento visando o retorno das aulas presenciais conjuntas na escolas municipais de Varginha.

*Com informações: Varginha Online