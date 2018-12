Coaflex – Fazenda de Campanha lança café com coador individual descartável

Que tal tomar um café fresco onde estiver, um café único e individual? O Coaflex pode lhe proporcionar isso. Implantado por um casal da cidade de Campanha, no Sul de Minas Gerais, o Coaflex permite que você consiga preparar seu café seja no lugar que estiver e a hora que desejar, rápido, prático e saboroso.

A ideia dessa inovação surgiu a partir de uma participação na Semana Internacional do Café 2018, em Belo Horizonte, uma feira com público mundial onde se atualiza quanto ao mercado de café. “Achamos interessante (a ideia) devido à tendência de sempre estar inovando para atender o selecionado público consumidor de café especial”, explicou a empresária Najilla Miranda.

O café é produzido em uma propriedade em Campanha, a 50 km de Varginha. É lá na Fazenda Sol Nascente que o café é plantado, colhido, beneficiado e torrado para os consumidores. O kit então foi lançado para agregar valor a ideia, trazendo modernidade e agilidade aos apreciadores de café.

“Com a correria do dia-a-dia o coaflex permite tomar um café sempre fresco em qualquer lugar que se esteja. É de fácil manuseio e muito prático devido ser descartável. Sua dosagem única e individual permite ser levado com facilidade para qualquer lugar, seja uma viagem, escritório, passeio ou mesmo em casa quando se está sozinho para tomar um café, trazendo como benefício a economia de pó de café”, ressaltou a empresária.

De acordo com Najilla, “a caixinha contém 10 kits contendo coador e sachê de café torrado e moído prontos para serem usados. O suporte já vem com o coador que é montado diretamente sobre a xícara. O sachê de café torrado e moído contém 8 g, medida exata para um café, é colocado no filtro e é só despejar água quente. Após utilizado, o filtro é descartado. O suporte com filtro é feito todo de fibra celulose biodegradável, o que torna o momento mais relaxante e prazeroso”, completou.

Café Fazenda Sol Nascente

A história da Fazenda Sol Nascente remota do século XIX coincidindo com o ciclo do café de Minas Gerais. Pais, avós e bisavós apreciavam esta bebida, dela fazendo seu sustento e razão de viver. Produzido em Campanha, cidade Sul Mineira, na região da Mantiqueira, a uma altitude aproximada de 1200 metros. Café 100% arábica, de produção familiar, proporciona um sabor diferenciado e um paladar marcante. O Café Fazenda Sol Nascente segue construindo sua história, trilhando caminhos, ampliando horizontes, vencendo desafios e conquistando novos apreciadores.

O Café Fazenda Sol Nascente trabalha como lote selecionado, peneira 16up com pontuação SCA 83,0, e neste lançamento viram, segundo os responsáveis, a oportunidade para expandir a cultura do café especial, bem como, para que o apreciador de café tenha sempre à mão um café de qualidade.

“Resolvemos torrar para levar ao consumidor um café especial. No começo era pra conhecidos e amigos, como a procura aumentou, investimos em cursos e abrimos uma empresa. Com isso também agregamos valor ao nosso produto, uma vez que o processo do pé à xícara é todo feito pela família sem qualquer terceirização”, explicou Najilla Miranda.

Páginas

Facebook – https://www.facebook.com/cafefazendasolnascente/

Instagram – https://www.instagram.com/cafefazendasolnascente/

www.cafefazendasolnascente.com

Contato

Alfenas – MG

(35) 98849-1023

(35) 98865-2135

Varginha – MG

(35) 98881-7583

(35) 99152-1365

Mori Mirin – SP

(19) 99729-9575

(19) 999936923

Redação CSul – Iago Almeida