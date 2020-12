Ciretran Varginha realiza neste sábado ‘Mutirão de Vistoria’

A ação será no próximo sábado (12), das 8h às 17h.

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), de Varginha, irá realizar um ‘Mutirão de Vistoria’ em veículos. A ação será no próximo sábado (12), das 8h às 17h. A força-tarefa será apenas para particulares, ou seja, não serão atendidos despachantes. Outra observação importante é que, só será atendido que não está agendado para os próximos dias.

O condutor que deseja participar do Mutirão deverá comparecer, nos dias 10 e 11 de dezembro, na sede do Ciretran, localizada na rua Professor Antônio Domingos, 35, no bairro Jardim Petrópolis.

São necessários para o agendamento: ficha de cadastro; documento CRV; recibo preenchido; documento de identidade e guia DAE paga.

A partir de 11 de dezembro serão agendadas vistorias para janeiro, através do site: agendamento.prodemge.gov.br.