Cinco pessoas morrem atropeladas em menos de uma semana em rodovias do Sul de Minas

As rodovias do Sul de Minas Gerais registraram, apenas entre os dias 14 e 20 de agosto, cinco mortes de pessoas atropeladas nas estradas federais e estaduais. Em situações diferentes, as vítimas perderam a vida ao serem atingidas por carros ou caminhões que seguiam pelas rodovias. A situação preocupa unidades policiais responsáveis pelos trechos da região.

O G1 fez um levantamento das mortes por atropelamento nas rodovias da região em 2017. Com os acidentes da últimas semana, as vítimas somam 18 mortos e três feridos desde janeiro. Antes de terminar, agosto já é o mês com mais mortes no ano.

A Polícia Rodoviária Federal, que atende parte das rodovias locais, afirma que muitos atropelamentos em estradas poderiam ser evitados com cuidados simples. Na maioria dos casos, a imprudência do pedestre e a falta de atenção dos motoristas levaram ao atropelamento.

O primeiro caso das últimas semanas foi registrado do dia 14 de agosto,quando duas mulheres morreram enquanto pediam carona na BR-265, no trevo que dá acesso a Lavras (MG). Fabiana Barbosa de Souza, de 35 anos, e Cimara dos Reis Bittencourt, de 23 anos, ambas do estado do Rio de Janeiro, estavam no acostamento quando um caminhão-tanque perdeu o controle e atingiu as vítimas.

O acidente foi durante o dia e o caminhão atingiu as mulheres depois de bater em outro caminhão que seguia na pista. As duas morreram na hora.



O segundo caso envolveu um ciclista de 60 anos, desta vez em um acidente durante a noite da última sexta-feira (18). Segundo a polícia, ele seguia com a bicicleta sem sinalização na BR-146, em Cabo Verde (MG), quando foi atingido por um carro. Ele também morreu no local.

No caso dos ciclistas em rodovias, a Polícia Rodoviária Federal avisa que há determinações importantes que devem ser seguidas. “O código brasileiro de trânsito estabelece o uso de equipamentos obrigatórios na bicicleta, como lanterna dianteira e luz de sinalização na parte de trás”, explica o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas, Vanderlei Rezende.

Foi durante o período da noite outro acidente com vítima fatal na região. Uma carreta atropelou um homem que andava na pista no sábado (19), na rodovia Fernão Dias, em Cambuí (MG). O motorista da carreta contou à polícia que não viu a vítima, que também morreu no local. O motorista prestou socorro e ficou na rodovia até a chegada da polícia.

“Não há proibição nas leis de trânsito sobre pedestres andarem no acostamento de rodovias. Mas quando ele atravessa a pista em locais sem sinalização ou anda em um ponto do acostamento muito próximo aos carros, ele coloca a própria vida em risco. Caminhar na rodovia não é seguro, mas se for extremamente necessário é preciso que a pessoa tenha o máximo de cuidado”.

O último acidente com morte na região foi na manhã de domingo (20), na LMG-862, que liga São Tomé das Letras a Três Corações. Desta vez, um homem de 26 anos se jogou na frente do carro na rodovia enquanto brigava com a mulher e o sogro. Porém, o motorista do carro que atropelou a vítima estava embriagado e foi preso. “Beber e dirigir é um dos fatores mais graves para um motorista. Quando o pedestre ou o motorista está em alerta, este tipo de acidente é evitado”.

A Polícia Rodoviária Federal deixa algumas dicas para evitar atropelamentos nas rodovias:

Ao andar pelo acostamento, seguir sempre o sentido oposto dos carros. O cuidado permite que o pedestre veja o que está acontecendo à frente;

Nunca atravessar em trechos sem sinalização / faixa de pedestres;

Não andar próximo à linha que divide o acostamento e a pista;

Evitar andar ou pedalar nas rodovias durante à noite;

Bicicletas devem ser sinalizadas de acordo com o código brasileiro de trânsito;

Cuidado ao escolher o local para pedir carona; é importante se manter afastado da pista e atento ao movimento;

Ao andar em grupo, sempre seguir em fila indiana e não lado a lado.

