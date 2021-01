Chuva ocasiona transtornos em Varginha

Moradores relataram goteiras e danos materiais; enchentes e queda de árvores foram registrados em diversos pontos da cidade.

Redação CSul: Franciele Brígida/Foto destaque: Reprodução Redes Sociais

Varginha voltou a ser castigada por um temporal nesta quinta-feira (14), a cidade já havia registrado pontos de alagamento na tarde da última quarta-feira (13). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), já havia alertado mais cedo nesta quinta-feira a respeito da possibilidade de um forte temporal.

Árvore caiu em praça da Rua Paraná (Reprodução/Blog do Madeira)



Nas redes sociais eram divulgadas fotos e vídeos dos estragos causados pela chuva, o temporal veio acompanhado de fortes rajadas de vento e relâmpagos. A tempestade, que se estendeu por horas, deixou várias ruas tomadas pela água. Moradores relataram goteiras dentro de suas residências, além de prejuízos materiais. Houveram, também, registros de queda de árvores.

Reprodução/ Redes Sociais

Os principais pontos de alagamentos e enchentes foram registrados nos bairros: Bom Pastor; Cidade Nova; Jardim Corcetti; Vila Floresta; Vila Morais; Vila Registânea; Santa Maria; São Lucas e Vargem. A Avenida Plínio Salgado, na Vila Pinto, voltou a ficar alagada, impedindo a passagem de veículos.

Moradores registraram vários pontos da cidade em situação de alagamento

Conforme o Corpo de Bombeiros, foram registradas ocorrências de inundações nas residências dos bairros previamente citados. “Nestes locais moradores tiveram suas residências invadidas por água e muito barro. Houve perda de vários objetos como, cama, guarda-roupas, sofás, roupas e geladeiras”.

Casa tomada por água no bairro Vila Floresta. (Divulgação)

Apesar dos danos materiais, segundo os militares, não houveram registros de feridos ou desabrigados.

Queda de árvores

Durante e após as chuvas, os Bombeiros, também, receberam chamados se tratando de queda de árvores.

Uma árvore caiu na Rua João Dantes dos Santos, no Mont Serrat, derrubando fios de alta tensão. Já na Rua Paraná, no Centro, uma árvore também cedeu. No Parque Boa Vista, houve registro de uma árvore que caiu sobre uma residência, o mesmo ocorreu na Avenida São José, no Centro, porém dessa vez a queda foi sobre um carro.

Fundos do bairro Vila Pinto (Redes Sociais)

Já na Avenida Leocrácio Paulino da Silva, no Mont Serrat, um muro cedeu.

Prefeitura de Varginha

Por determinação do prefeito Vérdi Lúcio Melo, equipes da prefeitura com o secretário de Obras estiveram nas ruas até tarde da noite da última quinta-feira vistoriando todos os pontos atingidos.