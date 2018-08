Fortes chuvas e granizo causaram estragos em cidades da região

As chuvas fortes que caíram nos últimos dias causou estrago em algumas cidades da região. Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, e Passos, Lavras, Campo Belo e Nepomuceno, no sul, além de Belo Horizonte, sofreram com o temporal e tiveram grandes prejuízos.

Carmópolis de Minas

Uma forte chuva de granizo causou prejuízos estimados de R$ 9 milhões na cidade, desses, R$ 5 milhões referem-se ao agronegócio. A chuva destelhou casas, arrancou árvores, derrubou muros, provocou destruição em escolas e atingiu galpões, comércios e até mesmo a Câmara Municipal da cidade (fotos).

Na zona rural uma fazenda produtora de tomates foi atingida e quatro mil pés da fruta foram completamente destruídos. Três famílias foram obrigadas a deixar suas casas devido aos estragos provocados pelo granizo.

O prefeito Geraldo Antônio da Silva (PSB) seguiu na terça-feira (7) para Brasília para tentar conseguir algum recurso com o Governo Federal para reconstruir o que foi destruído pelo temporal. O Prefeito também decretou situação de calamidade pública.

Sul de Minas

Um forte temporal desabou na segunda-feira (6) no Sul de Minas e fez estragos em várias cidades. Em Lavras, a chuva derrubou uma árvore na terceira alça do anel viário, a estrada do Madeira, além de carrear entulhos em algumas ruas da cidade, mas Nepomuceno foi a cidade da região que mais contabilizou prejuízos.

Na cidade, o temporal arrancou árvores na praça Cônego Menezes, conhecida também como Praça do Rosário. Um cabo de energia elétrica se partiu e deixou parte da cidade sem luz. Placas comerciais foram arrancadas e telhas voaram e caíram nas ruas.

O volume de chuva e o forte vento surpreenderam os moradores, a enxurrada chegou a arrastar uma motocicleta que estava estacionada e vários objetos eram lançados para o alto com as rajadas de vento.

Após as fortes chuvas, homens e máquinas da Prefeitura de Nepomuceno começaram a trabalhar para colocar a cidade em ordem. Apesar da violência do temporal, ninguém se feriu, e ainda não foram divulgadas informações sobre o valor do prejuízo provocado pelas chuvas.

Fonte: Jornal de Lavras / Fotos: DTTV e Redes Sociais