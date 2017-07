Chega na Região aumento de preço de combustíveis

O aumento nos preços de combustíveis devido à alta no PIS e COFINS realizada pelo Governo Federal já chegou a alguns postos do Sul de Minas. Em um posto de Poços de Caldas, por exemplo, o repasse foi de R$ 0,20. Em outros, de Varginha, a previsão é de aumento de R$ 0,40 por litro.

Com o aumento, a tributação mais que dobrou e deve passar a custar aos motoristas R$ 0,89 para cada litro de gasolina, se levada em consideração também a incidência da Cide, que é de R$ 0,10 por litro. A tribuntação sobre o diesel subirá em R$ 0,21 e ficará em R$ 0,46 por litro do combustível. Já a tributação sobre o etanol subirá R$ 0,20 por litro.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que ainda não dá para saber qual vai ser o impacto real do reajuste no preço para os consumidores da região.