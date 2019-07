Chamas queimam 70 hectares de matas e pastagens

Em uma das fazendas atingidas, uma égua e o filhote, recém-nascido, chegaram a ficar cercados pelas chamas. Um funcionário do local acionou o Corpo do Bombeiros, que conseguiu abrir caminho pelas chamas para retirar os animais. Cerca de 1h30 mais tarde, o fogo foi controlado e extinto.

De acordo com os militares, ao longo do dia foram mais de oito horas de combate ao fogo, com 8 mil litros de água sendo gastos no trabalho.

Foto principal: 4º Pelotão de Bombeiros