Cerca de 60 mil pessoas participam da festa de 114 anos da morte de Padre Victor em Três Pontas

Iago Almeida – Redação CSul

Com informações de Equipe Positiva e Conexão Três Pontas

Foto destaque: Equipe Positiva

Nesta segunda (23), está sendo comemorado o aniversário de 114 anos da morte do Beato Padre Victor, em Três Pontas. A cidade viveu dias de intensas alegrias e fervorosas demonstrações de fé, durante a novena, que lotou a igreja dedicada ao Beato, e neste final de semana com a véspera do dia da morte do padre.

Um grande número de romeiros foi registrado já neste domingo, na véspera das comemorações, que vinham de cidades vizinhas e de todos os cantos de Minas e do Brasil. De acordo com a organização, mais de 60 mil pessoas passaram pela cidade durante a festa do Beato.

Desde as primeiras horas do sábado (21) muitos romeiros começaram a ser flagrados caminhando ou vindo a cavalo pelas margens da MG-167, entre Três Pontas e Varginha, e no trecho entre Três Pontas e Santana da Vargem. Durante o fim de semana, o número de romeiros foi crescendo substancialmente.

Queima dos pedidos

A missa da tarde deste domingo (22), celebrada pelo Frei Emerson na Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, no último dia da novena preparatória à 114ª Festa do Aniversário de Morte do Beato Padre Victor, foi marcada pela tradicional queima dos pedidos.

Eles estavam em uma urna que ficou de frente ao altar da igreja durante os nove dias da novena. Neste período, durante as missas e durante o dia, devotos passaram pelo templo colocaram no papel os seus pedidos com a intercessão de Padre Victor.

Após a celebração, os sacerdotes que concelebraram com o trespontano Frei Emerson levaram a urna em frente a Herma do Padre Victor, onde o religioso fez a incensação dos pedidos antes da queima. “Fale com Deus das suas necessidades, peça pela sua vida, pela sua família, o seu casamento, o seu namoro, os seus estudos, para que o milagre aconteça e se realize na sua vida. Deixe Deus conduzir você, por intercessão do Beato Padre Victor”, disse o frei.

Fotos: Equipe Positiva

Procissão Luminosa

Neste domingo, a Novena em honra ao Beato se encerrou com uma procissão luminosa pelas ruas da cidade, saindo da Praças Cônego Victor, e a celebração da missa. O vigário paroquial padre Ivan de Souza rezou o terço no trajeto e o Cônego José Douglas Baroni carregou a relíquia do sacerdote.

A procissão foi escoltada pela Polícia Militar até a volta na Matriz, onde foi celebrada missa solene de encerramento pelo bispo da Diocese da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz, e concelebrada por vários sacerdotes diocesanos.

Fotos: Equipe Positiva

Segurança

A PMMG presente na 6ª Região de Polícia Militar, planejou o emprego operacional para a segurança dos romeiros e moradores de Três Pontas, devotos de Padre Victor, iniciando a execução das atividades decorrentes dos eventos programados, no sábado dia 21 de setembro e estenderá as mais diversas variáveis de policiamento até às 12hs do dia 24 de setembro (terça-feira).

Segundo a PM, o objetivo é “agir preventivamente contra a prática de crimes, proporcionando um clima de segurança a todos os fiéis e, sendo necessário, atuar repressivamente em ocorrências que de alguma forma, prejudique a ordem pública”.

“Com o atrativo em que a feira e comércio dos ambulantes se tornou, é muito importante promover a paz social, atendendo aos anseios dos cidadãos de bem, movidos pela fé ou que apenas fazem turismo religioso”, concluiu a PM.

Fotos: PM

Programação

23 de setembro, dia do Beato

3h30 – Procissão da Penitência saindo da Matriz de Nossa Senhora Aparecida em direção à zona rural da Faxina

4h30 – Alvorada pela Corporação Musical “Luiz Antônio Ribeiro”

6h – Missa na Capela Santa Cruz na zona rural da Faxina

7h/9h – Missa no Parque da Mina

3h30/5h/6h30/9h/10h30/12h30/14h30/16h/17h30/19h – Missas na Matriz de Nossa Senhora D’Ajuda

Oração pela Canonização

“Ó Deus, Vós modelastes o Beato Francisco de Paula Vítor

Segundo o Coração de Vosso Filho Jesus

Pelo bem que fez às crianças e aos pobres,

Concedei-nos a virtude da caridade,

para amarmos a Vós e aos irmãos e irmãs.

Por Cristo, Nosso Senhor.

Amém!”

Informações

Todos os domingos, às 10h30, é celebrada a Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora d´Ajuda, Três Pontas – MG, pela Canonização do Beato Padre Victor, com uma bênção especial.

Visitas ao acervo, registro de graças e de romarias podem ser comunicadas no Memorial Padre Victor, Praça Cônego Victor, n.º 45 – Três Pontas – MG.

Doações Dados bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: n.º 0157 – Três Pontas – MG

– Operação n.º 013 – Conta n.º 56000 2

– Operação n.º 003 – Conta n.º 501234 0