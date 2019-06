Casos prováveis de dengue superam últimos anos em cidades do Sul de Minas

Municípios da região vem sofrendo com o maior número de casos prováveis de dengue em 2019, registros aponta que os casos prováveis já superam os últimos cinco anos. A realidade é que, na região ao menos quatro cidades sofrem com a situação mais crítica de casos de dengue.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Foram considerados oito municípios que vem sofrendo ou sofreram com os altos índices da doença nos últimos anos.

Os dados consideram os casos prováveis da doença ao longo de todo o ano de 2015, 2016, 2017 e 2018 e de janeiro a junho de 2019. Os últimos números foram divulgados no boletim atualizado da SES em 25 de junho.

De oito cidades consultadas junto à secretaria, ao menos quatro já têm a pior situação desde 2015. De acordo com os dados Cristais, Passos e São Sebastião do Paraíso já registram de janeiro a junho deste ano mais casos prováveis da doença do que o acumulado de 2015 a 2018. O município de Três Pontas, mesmo fora dessa realidade, já registra em 2019 mais casos prováveis da doença do que cada um dos últimos quatro anos de janeiro a dezembro.

Altos índices

O município de Passos é a cidade do Sul de Minas com o maior número de casos prováveis da doença em 2019. Os mais de 3 mil registros no município deram um salto, em comparação com 2017 e 2018, quando a cidade conseguiu abaixar o número de casos.

Os casos continuam a crescer no município, mesmo com o início do inverno. A intenção é já iniciar os trabalhos para prevenir problemas no próximo ano.

Três Pontas vive a mesma situação, que de 2015 a 2018 tinha conseguido reduzir a incidência de dengue, porém teve novo salto em 2019.

O município de Cristais vem como mais um destaque negativo. Ocupando o quarto lugar no ranking de mais registros no Sul de Minas, o município tinha fechado 2018 sem nenhum caso de dengue – agora, o número de casos prováveis já está em 709.

Também no último boletim da SES, divulgado no dia 25, foi confirmada a terceira morte pela doença no Sul de Minas. Além dos dois óbitos em Passos, agora também entrou nos registros uma morte em no município de Campos Gerais. A cidade aparece em 11º na lista de municípios com mais casos prováveis da doença.

Confira o ranking de municípios: