Casos de queimadas têm aumento de 154% nos últimos três meses no Sul de Minas

Um levantamento feito pelo Jornal da EPTV com o Corpo de Bombeiros mostrou que, só em agosto, foram 110 chamados feitos por conta de queimadas. A previsão, segundo os bombeiros, é que o mês de setembro feche com ainda mais registros – os casos podem chegar a 170.

“Donos de lotes vagos preferem atear fogo no lote para fazer a limpeza do que capinar. Infelizmente, isso é extremamente prejudicial, não só à vegetação e aos animais que habitam ali, mas também aos moradores da região que sofrem com a fumaça.”, explica a tenente do Corpo de Bombeiros Izabela Takeda Barbosa.