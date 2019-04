Casal morre e filha fica ferida em grave acidente na BR-460, em Lambari

Na noite da última quinta-feira (11), um acidente gravíssimo provocou a morte de duas pessoas e deixou uma outra gravemente ferida, em Lambari.

O carro em que estavam o casal e a filha, 20 anos, colidiu com uma Land Rover na BR-460. Após colidirem, o carro em que estava a família, começou a pegar fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da Land Rover seguia para Caxambu quando, de repente, bateu em uma vaca que atravessava a pista. Depois disso, o motorista perdeu o controle e bateu no Uno que estava na frente.

Outros motoristas que passavam pelo local conteram as chamas e conseguiram retiraram a família de dentro do veículo.

Sendo assim, o casal morreu ainda no local. Já a filha foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital de Lambari, mas foi transferida para o hospital de São Lourenço, onde passou por uma cirurgia e permanece internada.

Por fim, o motorista da Land Rover teve apenas escoriações. A vaca atingida pelo carro morreu. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Três Corações. E uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou uma limpeza da pista e fez a serragem no óleo na via.

