Casal é resgatado em local de difícil acesso na Serra de Mantiqueira, em Monte Verde

Na tarde deste sábado (4) equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Extrema e da 2ªCIA OP Aéreas de Varginha foram acionados para resgatar um casal que havia ficado preso em um paredão de pedra, durante a prática de esportes, na região da Pedra Partida, no distrito de Monte Verde, no Complexo da Serra de Mantiqueira.

Após analise da situação e contato com as próprias vitimas, o Helicóptero Arcanjo 08 foi até o local para efetuar o resgate do casal usando a técnica vertical de extração de vítimas com o uso de aeronave. As vítimas foram levadas a um local seguro.

Segundo informações das próprias vítimas, elas estavam praticando uma caminhada seguida de escaladas e em determinado momento não conseguiram sair do local, onde se encontravam com segurança, então resolveram pedir ajuda.

Publicado por João Santos em Domingo, 5 de abril de 2020

Fonte e fotos: Corpo de Bombeiros