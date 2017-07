Carros batem de frente e acaba gerando morte de um dos condutores, na Avenida do Contorno em Poços de Caldas

Ainda de acordo com a PMR, o motorista de um dos carros, Antônio Ananias Cruz, de 46 anos, morreu no local do acidente. No outro carro havia quatro pessoas, sendo uma delas uma criança de 8 anos. Elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa da cidade. Os carros foram encaminhados para o pátio do Detran.

Fonte: G1 Sul de Minas