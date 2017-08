Carreta com mais de 24 mil kg de cloro explode na BR-381 em Extrema

Uma carreta explodiu na Rodovia Fernão Dias na noite desta terça-feira (22), próximo a Extrema (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o baú do veículo estava com 24,3 mil kg de cloro granulado para piscina, pegou fogo e explodiu no km 933, por volta de 19h. Segundo o Sargento Daniel Fernandes, do Corpo de Bombeiros, quatro explosões aconteceram com a carreta ainda em movimento.