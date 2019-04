Carreta carregada com macarrão tomba na BR-267, entre Carvalhos e Seritinga

Uma carreta carregada com macarrão tombou na manhã desta terça-feira (16), na BR 267, entre Carvalhos e Seritinga.

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo que saiu da pista e tombou em um pasto à beira da estrada. Na imagem é possível ver o tamanho do estrago na carreta.

Até a publicação desta reportagem não se sabia o estado de saúde do motorista e nem se havia mais vítimas no veículo. A polícia está investigando o caso.

Foto: Reprodução Redes Sociais