Carnaval será com chuva em Minas Gerais, alerta IGAM

O feriado de Carnaval será com chuva em Minas Gerais, principalmente entre sábado (22) e a segunda-feira (24). Os volumes de precipitação em algumas regiões do Estado podem chegar a 200 milímetros, conforme previsão realizada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), em parceria com a Defesa Civil Estadual.

A instabilidade climática se dá pelo avanço de frentes frias no litoral do Sudeste do Brasil. Em Belo Horizonte e região metropolitana, a previsão é de chuva entre 5 e 20 milímetros, nos períodos da tarde e noite, entre 10h de sexta-feira e 10h de sábado. Já entre sábado e segunda-feira (24/2), a frente fria avançará pelo litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e a previsão é de intensificação das precipitações na capital mineira.

O volume em BH poderá chegar a 75 milímetros neste período. Os meteorologistas alertam que o céu deverá ficar nublado e há chances de tempestades localizadas nos períodos da tarde e noite, acompanhadas de rajadas de vento. No interior de Minas Gerais, a chuva se intensificará a partir de sábado nas regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul de Minas, Vale do Rio Doce, Oeste, parte do Triângulo Mineiro, Central e Metropolitana, com acumulados entre 50 e 100 milímetros. Entre a Zona da Mata e Sul de Minas, os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros em um intervalo de 24 horas.

No mapa, abaixo, a previsão indica os acumulados de chuva entre a manhã de sexta-feira (21) e a manhã de segunda (24). As microrregiões de Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Frutal, Araxá, Passos, São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Alfenas, Varginha, Campo Belo, São Lourenço, Itajubá, Lavras, São João Del Rei, Andrelândia, Juiz de Fora, Barbacena, Ubá, Cataguases, são as mais propensas para acumulados de precipitação entre 150 e 200 milímetros neste período.

Fonte e gráficos: Igam / Foto destaque: Reprodução Internet