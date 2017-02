Careaçu:Suspeito de matar professora a tiros é preso após denúncia anônima

O homem suspeito de matar a tiros a ex-mulher em Careaçu, na semana passada, foi preso na tarde desta quinta-feira (16). Ele foi preso pela Polícia Militar próximo a um restaurante no município de Seritinga (MG), a 177 Km de Careaçu, após denúncias anônimas.

O crime aconteceu no dia 8 de fevereiro. Marcelo da Silva Cândido atirou três vezes contra a professora Sandra Morais, de 38 anos, na frente da prima dela e depois fugiu pelos fundos da casa. Sandra ficou internada em estado grave no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, mas não resistiu e morreu.

Cândido foi levado para a Delegacia de Aiuruoca e em seguida encaminhado para a Polícia Civil de São Gonçalo do Sapucaí.

Separação

Segundo a família, Sandra se separou do ex-marido há 1 ano e meio, mas ele nunca aceitou a separação. Os dois eram vizinhos e dividiam o muro. Mesmo após a separação, ele vivia ameaçando e agredindo a ex-mulher. Com medo, ela chegou a registrar vários boletins de ocorrências na polícia. Ele chegou a ser preso por duas vezes, mas sempre foi solto em seguida.

Um dos filhos do casal pediu socorro quando viu o pai armado. Para a família, ele já estava planejando matar Sandra e teria comprado duas armas no último fim de semana antes do crime. Segundo a polícia, Marcelo da Silva Cândido chegou a ser preso dias antes do assassinato por disparo de arma de fogo, mas foi liberado por falta de provas.