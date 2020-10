Candidato à Prefeitura de Varginha, Demétrio Junqueira visita o CSul

Diário Correio do Sul realiza série de entrevistas com todos candidatos ao Executivo da cidade.

Redação CSul/Foto destaque: Franciele Brígida-CSul

O Diário Correio do Sul recebeu na manhã desta quarta-feira (28), o médico veterinário, servidor público e candidato à Prefeitura de Varginha, Demétrio Junqueira (REDE), acompanhado de seu candidato a vice, o pedagogo e também servidor público, Wender Reis (REDE). Em conversa informal, Demétrio e Wender apresentaram detalhes de seu plano de governo e comentaram sobre políticas públicas.

Demétrio Junqueira (à esquerda) e Wender Reis (à direita) apresentaram planos de governo em visita ao CSul/Foto: Franciele Brígida/CSul

O candidato, que teve seu nome oficializado no dia 12 de setembro, enfatizou que, caso eleito, buscará transformar Varginha em uma cidade atual e diversificada. Junqueira tem como pilares de sua campanha, desenvolver políticas públicas voltadas para a infância, adolescência e juventude, mulheres e melhor idade.

O plano de governo de Demétrio tem embasamento em 18 pilares, que prezam pelo Desenvolvimento Sustentável da cidade. “Podemos dizer que nós temos 18 objetivos, todos passam necessariamente por uma prioridade; infância e juventude, mulheres e a terceira idade. Então, quando falamos em tripé de prioridades, falamos em prioridades econômicas, na saúde, e abrindo um parênteses no casos das mulheres; especificamente, somos os únicos que o plano de governo fala sobre a emancipação feminina,” disse Junqueira.

Demétrio enfatizou ainda, o plano econômico baseado na cafeicultura municipal, e o aproveitamento e restauração de espaços de cultura e lazer, visando o bem-estar da população.

Para Wender Reis, o conceito de saúde única, baseado em saúde humana, ambiental e animal são fatores que influenciam e impactam diariamente a vida humana.

Entre as propostas, Demétrio visa resgatar a economia varginhense, tendo como base a economia solidária e ambiental. O candidato enfatizou ainda, a preocupação em manter os negócios já existem na cidade. “Antes de fazer novos negócios, devemos preocupar com aqueles que já existem (comércio/estabelecimento) para que não fechem.”

Demétrio destacou também a importância do esporte e lazer como forma de tirar as crianças das ruas; ‘‘queremos abrir as escolas fora do horário de aulas para que a comunidade posso usufruir daquele espaço para práticas esportivas e culturais”; ”outro objetivo nosso é transformar os mais de sete quilômetros de linha férrea que corta a cidade em um modal para a prática de ciclismo e caminhada, e ainda arborizar o entorno da linha férrea que está abandonado’‘, finalizou o candidato.

Pesquisas

Até o momento, duas pesquisas eleitorais foram realizadas em Varginha. Ambas foram encomendadas pela TV Alterosa e realizadas pelo Instituto F5 Atualiza Dados. Apesar de aparecer com menos de 2% das intenções de votos, o candidato acredita que a mobilização feita durante a campanha pode mudar o cenário. “Estamos muito satisfeitos com nossa campanha (…) hoje, já somos conhecidos em muitos lugares que vamos. Em certos locais já conseguimos enxergar que podemos ter maioria dos votos.”

Vale ressaltar que, a última pesquisa divulgada aconteceu há mais de dois meses. Ao todo quase 1.000 pessoas foram ouvidas pelo instituto na soma das duas pesquisas.

A chapa “Varginha tem opção” não realizou coligação com outros partidos. Oito candidatos concorrem ao cargo de vereador pela chapa.

Todo o Plano de Governo da chapa “Varginha tem opção”, de Demétrio Junqueira e Wender Reis, bem como dos demais candidatos ao Executivo de Varginha, estão disponíveis no portal correiodosul.com. O CSul apresentará as sete chapas que concorrem ao executivo varginhense em mesma área quantitativa.