Campanha tenta arrecadar recursos para menina de dois anos que sofre de doença degenerativa

“A Juju foi diagnosticada com o quadro de Leucodistrofia Metacromática, uma doença rara, degenerativa, que vai fazendo com que ela perca os movimentos. Isso aconteceu no início do ano, ela começou a arrastar a perna esquerda, e levamos ela em diversos ortopedistas, pediatras, todos diziam que era normal, que o que estava acontecendo ia melhorar com o tempo, porém o quadro foi se agravando. Nós não queremos tratar da Juliana sabendo que a doença vai se agravar cada vez mais. Nós queremos buscar a cura, nós queremos que a nossa filha seja saudável”, disse o pai da menina, Stéfano Francisco Rosa Barbosa.