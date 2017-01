Cafeicultores de Andradas valorizam mão de obra familiar e incentivam sucessão no campo

Produtores de cafés, atendidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), pais e filhos do lugar debatem o assunto nas reuniões da Associação de Moradores do Bairro Serra dos Lima.

No período da safra cafeeira, que vai de junho a setembro, a entidade beneficia em média 600 toneladas de café. “Produzir café em família é muito bom, porque todos se ajudam. E isso acontece tanto na colheita, quanto na secagem do produto no terreiro, quando a esposa, o filho, a filha e o genro ajudam”, argumenta o cafeicultor Pedro Crochiquio.

Membro da Associação da Serra dos Lima, Pedro é um dos que defendem a ideia de preparar os filhos para que um dia assumam a responsabilidade de garantir a atividade cafeeira que, hoje sob a liderança dos pais, sustenta a propriedade.

A filha de Pedro, a jovem Michele Crochiquio, apoia o pai. “Hoje em dia a gente nem fala que é um trabalho produzir café com a família. A gente fala que é uma dádiva, porque além de trabalharmos juntos, estamos gerando lucro”, justifica.

Laiane Botelho, outra jovem rural, moradora do lugar, que recebe orientação da Emater-MG, revela também a vontade de dar continuidade, no futuro, à atividade dos pais. Ela se prontifica a aprender com eles a gerir a produção de café. “Nós ajudamos o nosso pai na lavoura, pois mais na frente, quando ele estiver idoso, vai ser bom pra mim e minha irmã”, argumenta.

Projeto

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos cafés produzidos e a motivar mais os jovens de Serra dos Lima, a Emater-MG sugeriu o envio de um projeto para a Fundação Banco do Brasil. O desafio foi aceito e o projeto aprovado. Os recursos foram então investidos na montagem de uma sala de prova de café; uma máquina beneficiadora de café ambulante; um trator; uma balança de 150 gramas e uma máquina de café expresso.

A engenheira agrônoma do escritório da Emater-MG de Andradas, Maria Neuza de Amaral, acompanhou e orientou todo o processo. “ A gente elaborou o projeto e felizmente fomos contemplados. Hoje está em plena atividade. Avalio que, tudo isso tem contribuído para maior engajamento das famílias e maior inserção dos jovens dentro das discussões dos projetos produtivos. Os pais estão apoiando muito o projeto”, garante.

Mas o reconhecimento do resultado e o sucesso do projeto “Sucessão Familiar no bairro Serra dos Lima” não parou na sua implantação. Desenvolvido para valorizar e estimular a permanência dos jovens na atividade cafeeira, o trabalho foi o vencedor do prêmio MelhorAção de 2016.

O prêmio é um concurso interno da Emater-MG que tem por objetivo valorizar o profissional da empresa e as iniciativas de boas práticas e melhorias na rotina da instituição. No total, foram premiados em dezembro, os quatro melhores trabalhos da Emater-MG, no Estado.