Cabine de teleférico cai durante chuva forte em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Funcionário que operava no local teve o intestino perfurado; viatura do Corpo de Bombeiros acionada para auxíliar a situação se envolveu em um acidente durante trajeto

Uma cabine do teleférico de Poços de Caldas caiu sobre o telhado de uma oficina na tarde da última quinta-feira, (5), durante uma forte chuva que caiu na cidade. Um funcionário que fazia a manutenção ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cabine se soltou de um cabo da altura de 12 metros em uma oficina próxima à Fonte dos Amores. O forte vento no momento da chuva pode ter contribuído com o acidente. Bombeiros encontraram ainda uma árvore caída no local, mas não souberam afirmar se ela poderia ter causado a queda.

Providências

De acordo com a prefeitura de Poços de Caldas, o teleférico estava fechado para manutenção nesta semana e permanecerá interditado por tempo indeterminado.

Vítima

O funcionário do teleférico de 59 anos, teve perfurações no intestino e foi submetido a uma cirurgia de quatro horas. O homem se feriu após a queda de um bondinho, que aconteceu depois de uma forte chuva na cidade.

Na noite da última quinta-feira (5), a cirurgia foi realizada com um resultado avaliado como positivo e a vítima passa bem. Além das perfurações no intestino, o funcionário, Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, sofreu diversas fraturas.

O funcionário realizava a manutenção da cabine no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bondinho se soltou de um cabo de aço após um forte vento. O homem teria sido projetado para fora da cabine. Uma árvore foi encontrada caída no local, porém ainda não se sabe se isso pode ter causado o acidente.

Acidente entre veículos

No trajeto para auxiliar o caso da queda da cabine do bondinho, a viatura do Corpo de Bombeiros se envolveu um em acidente com dois veículos durante o trajeto. Os bombeiros seguiam pela faixa esquerda da avenida João Pinheiro, por volta das 17h, quando o primeiro carro, que seguia à frente da viatura, desviou para a faixa da direita para dar passagem aos militares.

No ato da manobra, o carro atingiu a traseira de um segundo veículo, que já seguia pela faixa da direita. Diante do acidente, os bombeiros não foram capazes de frear e atingiram o para-choque traseiro do carro.

Não houve feridos, e o atendimento prestado ao funcionário do bondinho não foi afetado.

**Com informações de Portal da Cidade / Fotos: Reprodução Redes Sociais