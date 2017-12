Briga por causa de ciúmes: ex-namorado preso e arma apreendida em Lavras

A Polícia Militar foi acionada ontem, dia de Natal, na rua Abrahão Daher, no bairro Alto dos Ipês, para atender uma ocorrência de briga de vizinhos. Segundo o solicitante, um deles portava uma arma de fogo e fazia ameaças de atirar.

Os policiais se dirigiram para o local e depararam com vidros da porta da casa quebrados e sangue respingado pela garagem. Um casal relatou que estava em um dos quartos da casa quando o autor quebrou o vidro da janela, apontando-lhes uma arma de fogo, ordenando que abrissem a porta senão iria matá-los, porém, temendo por suas vidas, as vítimas não atenderam a determinação do autor.

Diante da negativa, o autor foi até a porta de entrada da casa, quebrou o vidro e entrou na residência, quando chegou ao quarto, o rapaz que estava na casa entrou em luta corporal e impediu que a arma fosse acionada. A briga só acabou quando a viatura policial entrou no bairro e foi avistada pelo autor.

Ele alegou aos policiais que havia flagrado sua namorada na cama com o rapaz que foi agredido, os dois sofreram lesões nos braços. O casal alegou que não possui relacionamento amoroso e que estavam apenas conversando, a moça disse que ainda assim o autor, que é seu ex-namorado, se sentiu traído.

O autor negou que estava portando uma arma, mas os policiais revistaram e acharam em sua casa, um revólver calibre 38, da marca Rossi e com quatro munições intactas. Ele foi preso e a arma apreendida. Ele foi levado primeiro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser medicado, já que estava com os braços cortados com o vidro da porta de entrada da casa. Em seguida, foi encaminhado até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Depol), para as providências cabíveis.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: PMMG